新竹市政府因應武漢新型態冠狀病毒疫情，目前除將生物病原疫情指揮中心提升至2級，也備妥N95及外科等級口罩5萬餘、全身式防護衣400套。市長林智堅要求衛生局做好各醫院防疫整備，急診室外已設置發燒篩檢站帳篷。

竹市衛生局長王宗曦24日也再度巡視各急救重度責任醫院，及負壓隔離病房，務求防疫滴水不漏。目前新竹市醫院端共有11床負壓隔離病床、呼吸器118台，也加設紅外線監測到院個案體溫，呼籲民眾若有疑似症狀，要配合發燒篩檢、就醫分流。

此外為防堵疫情在社區傳播，新竹市生物病原流行疫情指揮中心也已提升至2級，由王宗曦擔任指揮官，消防局、民政處等單位也已納入，持續與衛福部保持密切聯繫，提供責任醫院最新疫情資訊。

新竹市長林智堅以「視同作戰」高規格防疫，要求衛生局與市內各醫療院所完成因應整備，並在年節期間加派人力。目前已備妥N95及外科等級口罩5萬餘、400套全身式防護衣，並隨時協調各藥局配合物資調度。

新竹市衛生局提醒民眾，若返國入境14日內，出現發燒或類流感症狀，一定要依照指示配戴口罩就醫，並告知旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形。

(中時 )