疾管署除了調用原有的人力，也請警政署保一總隊調派警力支援，新措施首日有超過20名保警前來支援，配合疾管署人員在登機口，向陸港澳入境的旅客，收取「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，並發放注意事項宣導海報。（陳麒全攝）

一位來自大陸東筦的梁小姐，在入境時主動告知兩個小孩有輕微的咳嗽，兩位保警還親切地護送三人前往發燒篩檢站進行健康評估，並留下資料及聯絡方式。（陳麒全攝）

農曆春節除夕，桃園機場受到新型冠狀病毒影響，防疫一刻都不會放鬆。由於大陸武漢肺炎的疫情有持續擴大的跡象，衛福部23日提高防疫措施到二級，從24日起，只要從陸、港、澳等地入境的旅客，都必須要填寫「健康聲明書」，桃機從24日下午四點起，由保警配合疾管署，在登機口向每一位旅客收取聲明書。

大陸武漢肺炎疫情蔓延，目前已宣布湖北的武漢、鄂州、黃岡、赤壁、仙桃等10個城市相繼封城，顯示疫情升高，中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中23日也宣布，防疫措施從三級升高為二級，要求從24日起，只要是從陸、港、澳等地入境的旅客，都要填寫「健康聲明書」，要說明14天內有沒有到過大陸武漢的旅遊史，並留下未來追蹤訪視聯絡資料；若14天內有武漢旅遊史但沒有症狀，會建議採取自主健康管理措施，並啟動鄰里健康關懷，關懷14天才能解除。

桃園機場配合防疫升級措施，疾管署除了調用原有的人力，也請警政署保一總隊調派警力支援，新措施首日有超過20名保警前來支援，配合疾管署人員在登機口，向陸港澳入境的旅客，收取「防範新型冠狀病毒肺炎旅客入境健康聲明卡」，並發放注意事項宣導海報。

疾管署表示，春節疏運期間一直到2月4日，來自陸、港、澳的班機，幾乎每天都逾百班，最高一天還有130航班，所以人力非常吃緊，非常感謝保警前來支援。

24日除夕下午4點後，至25日初一凌晨期間，陸港澳入境班機共有58班（不含共用班號），下午是首次在登機口檢查聲明卡並回收，讓入境的旅客還不習慣，一度在空橋上塞車，造成旅客小小抱怨。一位來自大陸東筦的梁小姐，在入境時主動告知兩個小孩有輕微的咳嗽，兩位保警還親切地護送三人前往發燒篩檢站進行健康評估，並留下資料及聯絡方式。

(中時 )