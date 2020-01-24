世界衛生組織（WHO）今天發布數據，全球武漢肺炎疫情確診迄今為845病例，較昨天增加264例，其中中國重症有177例、25人死亡。
WHO西太平洋區域辦事處今天發布數據，截至目前，全球2019新型冠狀病毒確診病例總數為845例，較昨天公布的581例增加264例。其中來自中國總病例數為830，較昨天增加259例。
中國830例中包括重症177例、死亡25例。為防堵擴散，截至今天12時，湖北已有13個城市區域公共交通停運。
到24日清晨，除中國外，武漢肺炎已散播到香港、澳門、泰國、日本、南韓、越南、新加坡、美國與台灣等國家和地區。
不過，WHO在22日一連2天召集緊急委會員討論後，昨晚決定暫不宣告武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指武漢肺炎在中國是緊急事件，但尚未構成全球緊急衛生事件。
(中央社)
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