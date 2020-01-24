美國《原子科學家公報》（BAS）23日宣佈，已將預示人類危機的「末日鐘」撥快20秒，而今距離代表末日的「午夜12:00」僅餘100秒，創73年來最接近人類毀滅的時刻。末日鐘標誌人類接近末日的程度，BAS這次調快末日鐘的原因在於美朝無核化談判失敗升高北韓核戰威脅，以及氣候變遷。

BAS執行長布朗森（Rachel Bronson）說︰「世界與大災難的距離如今已短到以秒數表達，而非小時或分鐘。我們人類面臨真正的危急狀態。」除核威脅外，BAS也指出，全球正面對氣候及網絡資訊戰的危機，也批評各國領袖任由危機擴大。

末日鐘成立於1947年，負責人除了專家之外，也包括13位諾貝爾得主。1947年設置末日鐘時，距離午夜有7分鐘。先前距離午夜最近的是1953年（美國試爆第一枚氫彈）、2018年（北韓核試，調快30秒）及2019年（美國宣佈退出中程飛彈條約，調快20秒），但這3年距離末日均還剩2分鐘。距離末日最遠則為1991年冷戰結束後的17分鐘。而今再次撥快，讓距離午夜僅剩100秒。

核議題專家斯奎索尼（Sharon Squassoni）表示，過去半個世紀來協助防止災禍臨頭的核武器管制約束力正逐漸崩壞。這包括2019年終止的中程飛彈條約（INF Treaty），讓美國和俄羅斯邁入新軍備競賽。此外，美國也表示，不會延長2010年新戰略武器裁減條約（New START）的效期。斯奎索尼還提到，2020年可能見到伊朗核協議完全破局，德黑蘭當局可能提煉濃度更高的濃縮鈾。美國與北韓的無核化談判也無實質的進展。

此外，氣候變遷、不實消息和假新聞充斥嚴重撕裂社會等，也都是這次調快末日鐘的原因。

(中時 )