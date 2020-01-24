威斯康辛州財政局（Wisconsin Legislative Fiscal Bureau）最新估計，由於鴻海集團的富士康投資項目規模縮減，該州將大砍給富士康的1.5億美元(約45億元新台幣)補貼金。

《威斯康辛州公共電臺》以「富士康的進度拖延導致該州省下一部分收入盈餘」為題報導，內容提到，威州於去年7月制定2019-21年度預算，包括要付給富士康2.12億美元(63.6億元新台幣)補貼金，這包括該公司在2019年聘僱與資本支出所達到的目標，然而，跨黨派政府機構威斯康辛財政局在最新的財政報告上，將補貼金額下修至5000萬至7500萬美元(15~22.5億元新台幣)，縮減程度達到6成之多，顯見富士康在當地建設遠遠落後承諾目標。

2017年7月，鴻海集團創辦人郭台銘與當時由共和黨籍的威州州長華克（Scott Walker）簽訂合作備忘錄，承諾將投資100億美元在當地蓋10.5代LCD面板廠，並創造1.3萬個就業機會，而威州則提供30億美元的租稅優惠，之後再度加碼補貼至45億美元，創下美國對外企補貼金額史上最高。

然而，富士康不斷修改在威州的投資計畫，從早期承諾的10.5代LCD廠變成規模較小的第6代LCD面板廠，並在威州變天後，多次傳出鴻海威州投資案生變的消息，直至郭台銘親自赴美處理，紛爭才暫時平息。

不過，2018年富士康報告為當地提供192個工作崗位，而威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）核實後卻只有113個有資格獲得當地政府補貼工作崗位，該年度應該達到的目標是260人，也因此該公司未獲得稅收抵免。

至於2019年度，富士康必須提供至少520個工作崗位才能獲得稅收抵免，該公司必須在今年4月1日之前報告其去年創造的工作數量。但若富士康又再度未能兌現承諾，只要WEDC確定富士康在該州指定地區有重大投資，仍可獲得稅收抵免。

(中時電子報)