家家戶戶喜迎新年之際，還是有一些禁忌要注意，否則可能倒楣一整年。以下10大過年禁忌，一起來注意吧！

1.不要和還在睡覺的人拜年

拜年要等對方完全清醒之後，尤其是在大年初一這天，如果對方還躺在床上就急著拜年，就會讓對方一整年都躺在病榻上哦。

2.不要催人起床

平常上班上課急著起床出門，但過年就放過自己和家人一馬吧！大年初一上午，切記不要催促別人起床，否則對方在接下來一整年都會被人催促。

3.早上不要洗頭

有些人習慣早上起床後洗澡洗頭，但大年初一、初二這2天就暫時忍忍吧~傳說中水神的生日在這2天，如果在初一、初二早上洗頭，據說會把一整年的財運都洗光，一般建議在除夕這天好好洗乾淨，有除去過去一整年晦氣的含意。

早上不要洗頭。（圖／pixabay）

4.早上不要吃稀飯和葷食

大年初一代表一個新的開始，如果在新的一天早上就吃稀飯，就代表接下來一年都會很窮，而忌吃葷食則是要讓自己在接下來整年中都保有慈悲心。

5. 不要打掃

如果婆婆媽媽平常動不動就要拖地掃地，記得在過年期間要阻止她們，習俗中如果在過年期間打掃，容易把財富掃出門，如果真的需要掃地，建議要把灰塵往家中掃，意指可以把錢財留在家裡。

6.不要用針線或剪刀

初一這天要注意，習俗中用這些較為尖銳的物品除了代表接下來一整年都容易受傷外，也有剪斷整年財運的意思。

不要用針線或剪刀。（圖／pixabay）

7. 不要睡午覺

過年期間很多親戚會來家中拜年，有一說是春節期間白天不要睡午覺，否則接下來一整年都會很懶惰，也對親戚很失禮。

不要睡午覺。（圖／pixabay）

8.紅包送禮必須是雙數

俗話說「好事成雙」，過年發紅包時記得金額不能是單數，這代表不吉利，另外也要避開「4」這個數字，音同「死」也是不吉利的象徵。

紅包送禮必須是雙數。（圖／pixabay）

9.不要被別人從口袋拿走東西

過年期間要小心不要被別人從自己口袋拿走東西，否則代表接下來整年的錢都會被他人拿走。

10.借錢盡快還別拖欠

「借錢不要欠過年」，如果有跟親朋好友借錢，記得要在大年初一前還清，否則財產就會外流一整年。

(中時電子報)