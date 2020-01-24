中華桌球健兒今天除夕夜仍在葡萄牙的世界團體賽拚戰，女子隊陳思羽第3點單打與法國袁佳楠纏鬥到決勝局，於8平後連拿3分，以3比2局數驚險勝出，也幫助中華隊以3比0提前淘汰法國，晉級8強也獲得東京奧運女子桌球的滿額門票。

中華女子隊前兩點勢如破竹，首點雙打鄭先知／陳思羽以12比10、12比10、13比11直落3擊退洛耶特（Stephani e LOEUILLETTE）／袁佳楠，第2點單打鄭怡靜則以11比2、11比5、11比6輕取米固（Marie MIGOT），讓中華隊取得2比0聽牌優勢。

第3點單打，陳思羽、袁佳楠繼首點雙打再度狹路相逢，陳思羽以9比11讓出首局，但立刻以兩個11比7逆轉取得聽牌優勢，第4局袁佳楠以11比8扳平局數，幸好陳思羽在決勝局後段穩住陣腳，助中華隊搶下東奧門票。

中華男子隊也已挺進到16強階段，將於25日凌晨對決波蘭，獲勝同樣能取得東奧滿額門票，由於中華隊實力略勝一籌，穩紮穩打可望順利達成目標。

(中時 )