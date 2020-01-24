美國官員代表團日前到訪英國，游說英國政府不要使用大陸科技巨企華為的技術。不過，多間媒體23日報導，即使面對華府施壓，英國仍將有限度允許華為參與當地的5G網路建設。

消息人士透露，各部會部長將於數天內開會並作出決定，下周在國會正式宣布。官員提議禁止華為參與敏感、資料密集的核心部分，以及政府機密系統，只允許華為參與不涉及敏感的部分。唐寧街消息人士指，美國試圖將華為排除在外是不可行的：「美國與英國市場情況不一樣。」

消息亦指，華為已參與英國電訊基礎設施建設長達15年，政府已經建立安全的管理方法；若果當局決定排除華為設備，電訊公司將面臨高達數以十億英鎊成本，首相強森的全光纖寬頻計劃也將被迫推遲4年。

據報導，另有消息人士擔心，由於華為確實是由北京資助，英國此舉是為成本考量而犧牲國家安全；部分業內人士則相信，當局最後還是會正式將華為列為「高風險供應商」。

(中時 )