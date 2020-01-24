中央流行疫情指揮中心今天公布我國再確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）個案，分別為50多歲陸籍女性旅客及50多歲男性台商，目前2人健康狀況皆為良好，但2人密接接觸者合計逾20人，後續衛生單位會再做疫調，並把原本居住地為「湖北省武漢市」者，不准登機來規定擴大為「湖北省」。

據中央流行疫情指揮中心公布資料指出，中國籍旅客為武漢來台旅遊團客，21日入境、23日發燒就醫，今天確診為武漢肺炎陽性；而50多歲男性台商，20日在武漢時就出現症狀、至大陸就醫並服用感冒藥，21日返台後、昨天再去診所就醫，經通報後今天再確診為武漢肺炎陽性。

目前2例皆經醫院隔離採檢後確認為新型冠狀病毒陽性，持續在醫院負壓隔離病房治療中。其中患病來台陸客密切接觸者計19人、目前也已停止活動，而另外台商密切接觸者共有11人、疫調人員也在調查中，目前健康狀況皆良好。

因應大陸疫情延燒，衛福部部長陳時中表示，原本是禁止居住在武漢地區的陸客登機或入境，目前擴大為湖北省旅客就禁止登機或入境。

(中時 )