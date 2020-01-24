國民黨主席補選誰參戰？呼聲頗高的青壯派立委江啟臣辦公室今晚發布明日（25日初一）上午9點15分將於豐原服務處舉行新春拜年茶會，並就黨主席補選一事發布聲明。是否角逐黨主席，江本人未接聽電話，幕僚也不願證實，僅表示，明日江本人會明確說明。政壇人士預料，江選在大年初一，應是宣布投入黨主席補選，期許新年開始帶給國民黨新氣象。

呼聲頗高的國民黨青壯派江啟臣，日前22日受訪時表示，改造、改革比改選更重要，自己不會缺席，至於是否參選黨主席，江啟臣不願鬆口，僅表示「再給我一點時間，領表1月31日截止，過年這段時間會好好思考。」

國民黨預計3月7日補選黨主席，30、31日受理參選人領表，江啟臣與其他國民黨青壯派代表，大都認為朱立倫會是黨主席最佳人選，認為朱立倫對黨的黨務改造、世代銜接上可以發揮功能，但若朱立倫沒有意願參選，江啟臣表示，給予充分尊重。

江啟臣認為，深耕在地、接軌國際，才是國民黨要走的路，陸續都有人提出來，他自己本身做相關思考「怎樣讓黨更接近人民，更快速反映民意」，是我們應該要改革的目標。

(中時 )