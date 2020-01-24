歐盟兩大巨頭：歐洲執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、以及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）24日簽署了英國脫歐協議。馮德萊恩在推特上寫道：「米歇爾和我剛剛簽署了英國脫離歐盟歐的『退出協議法案」(Withdrawal Agreement Bill)』，為歐洲議會批准這項協議鋪路。」

英國國會在歷經多年來的激烈辯論後，終於在22日通過歷史性的脫歐條款。英國女王伊莉莎白二世隨即在23日簽署這項協議，正式成為英國法律。

歐洲議會的憲政事務委員會(Constitutional Affairs Committee)23日以23票對3票同意英國的退出協議法案，歐洲議會預計下周召開全會，正式表決並簽署這項脫歐協議，確保英國在本月31日午夜期限之前，有序的脫離歐盟，結束長達40年的歐盟會員國身分。

根據法新社先前的報導，這項脫歐協議保障歐盟公民的權利，給予英國轄下北愛爾蘭特殊的貿易措施，並結清英國對歐盟的債務。脫歐協議也為12月31日前的過渡期鋪路，在這11個月期間，英國和歐盟的關係將大多維持現狀，雙方會試圖在新的貿易和防衛合作關係上取得共識，但英國不參與歐盟的決定。有評論指，要完成複雜的合作協議，不到一年的時間過於匆促。

馮德萊恩推文表示，事情無疑發生了變化，但友誼依然存在。她說：「我們今後將以合作者和盟友的關係翻開新的一頁。」

(中時 )