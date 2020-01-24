現在時間晚間近9時，晚飯後老人要將事先準備好的錢分給小孩，這種給小孩的錢被大家稱為「壓歲錢」，我們認為正確的寫法，其實是不對的，正確寫法是「壓祟錢」，這是有典故的。

民俗專家任萬杰指出，傳說，古時候有一種小妖，名字叫「祟」，黑身白手，每年的年三十夜裡出來害人，它用手在熟睡的孩子頭上摸一下，孩子嚇得哭起來，然後就發燒，講囈語而從此得病，幾天後熱退病去，但聰明機靈的孩子卻變得瘋瘋癲癲。人們怕祟來害孩子，就點亮燈火團坐不睡，稱為「守祟」。

在嘉興府有一戶姓管的人家，夫妻倆老年得子，視為掌上明珠。任萬杰說，到了年三十夜晚，這對夫妻怕祟來害孩子，就和孩子玩。孩子用紅紙包了八枚銅錢，拆開包上，包上又拆開，一直玩到睡下，包著的八枚銅錢就放到枕頭邊。夫妻倆不敢合眼，挨著孩子長夜守祟。

給老人的錢才是「壓歲錢」，意思是壓住歲數，不再增長保持長壽之意。(示意圖/達志影像)

半夜裡，一陣巨風吹開了房門，吹滅了燈火，黑矮的小人用它的白手摸孩子的頭時，孩子的枕邊竟裂出一道亮光，祟急忙縮回手尖叫著逃跑了。管氏夫婦把用紅紙包八枚銅錢嚇退祟的事告訴了大家。大家也都學著在年夜飯後用紅紙包上八枚銅錢交給孩子放在枕邊，果然以後祟就再也不敢來祟害小孩子了。

原來，這八枚銅錢是由八仙變的，在暗中幫助孩子把祟嚇退，因而，人們把這錢叫「壓祟錢」。又因「祟」與「歲」諧音，隨著歲月的流逝而被誤認為成「壓歲錢」。現在大家明白了吧，過年給小孩的錢是「壓祟錢」，壓住邪祟，小孩平安增長一歲之意。給老人的錢才是「壓歲錢」，意思是壓住歲數，不在增長保持長壽之意。

(中時 )