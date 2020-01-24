這聽起來確實像是網上看到的彈出廣告，但是這回應該是真的。哈佛大學和麻州總醫院（MGH）的研究人員，開發出一種可以可以消除腹部脂肪的新針劑，這項新技術將冰冷、含有小冰粒的鹽溶液，直接注入腹部脂肪層，就可以凍死那裡的脂肪細胞，達到消除腹部脂肪的效果。

新阿拉拉斯(new atlas)報導，腹部脂肪層很難消除的，所以許多人都有中年發福的問題。原因很複雜，與腹部的脂肪細胞、免疫細胞有關。哈佛團隊打算用凍死它們的方法來消脂，針劑是由鹽水、甘油，以及和20％至40％的小冰粒組成的無菌溶液(質地有點像冰砂)，針劑直接注入腹部脂肪層，小冰粒會在那裡結晶，並殺死脂肪細胞。在治療後的幾週內，身體自己會把將死細胞給代謝掉，這樣就消脂成功了。

研究小組表示，注射方式可以用針頭或是導管，達到任何深度的脂肪層，他們的實驗認為，針劑對肌肉等其他組織，看看不出什麼不利影響。

為了測試該過程，研究人員是以豬來做實驗，豬做了8星期的消脂針劑。他們發現，與對照組相比，小冰粒針劑使豬的脂肪層厚度，減少了55％，而對照組的豬接受的針劑，是沒有冰粒的食鹽水-甘油溶液，所以牠的脂肪層沒有消減效果，但是不管哪一組，針劑對皮膚或肌肉沒有造成損害，也沒有觀察到其他副作用。

研究人員表示，其實這這個新消脂法，是源自過去的另一項類似技術，稱為「冷凍脂肪分解法」，因為團隊很早就注意到，脂肪細胞不耐寒冷，溫度在冰點附近就會死亡。只是舊的方法效果不那麼有效，人也比較受罪，需要花一個小時以上的時間去冰凍腹部，結果脂肪層減少的幅度也不夠大，平均約為20％。因此團隊才想到，直接把小冰粒注射進腹部脂肪層裡。

研究團隊的主要作者莉莉特‧加瑞里昂(Lilit Garibyan )說：「這項技術最大的好處在於：操作簡便又有效。醫生注射溶脂劑，只需不到一分鐘的時間，然後顧客就可以回家，等著脂肪逐漸消失。」

然而，到目前為止，該新方法僅在豬身上進行測試，因此還無法保證在人體上是否也起同樣效果。更重要的是，它只是消除腹部脂肪，而不是全部身體的消脂，這是個塑身手段，而不是幫助減肥，也就是說，它不會使您更健康。

(中時電子報)