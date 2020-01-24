嘉義市某家醫院傳出有2019新型冠狀病毒疑似病例，患者為武漢返台商人。（程炳璋攝）

2019新型冠狀病毒疫情持續延燒，全台24日新增兩例確診，中央應變中心2級開設，嘉義市除夕夜傳出有武漢返台商人出現類流感發燒症狀，到醫院就診，醫院小心將他轉入負壓隔離病房，通報衛福部疾管署，這起疑似病例目前正待檢驗結果。

衛福部疾管署中央流行疫情指揮中心24日公布台灣新增2例2019新型冠狀病毒確診病例，目前全台確診共3人，疑似病例168人，中央疫情指揮中心隨即進入2級開設。

依據中央發布消息，新增兩例確診分別為50多歲中國籍女子及50多歲台灣男子，依據規定，若有本土病例，該縣市的應變中心需1級開設，若是境外移入病例，應變中心需2級開設，若是疑似病例，需3級開設。

嘉義市除夕傍晚傳出一名自武漢返台的台商疑似感染類流感，到醫院就醫後，立刻遭隔離，該家醫院已實施快篩體溫檢查管制民眾進出，目前只開放急診室出入，並已經通報衞生局。

嘉義市政府除夕下午4時召開嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處會議，嘉義市長黃敏惠宣布成立應變中心3級開設，提升疫情回報頻率。

黃敏惠表示，嘉義市尚無確認病例，應變醫院與隔離醫院都已經完成感染管制動線與病患分流機制，口罩與防護衣也均高於安全儲備量，負壓病房的數量也每日更新，並且與消防局統一連線，使發燒個案可以在最短時間送至正確醫院；同時春節期間的通報與檢體收送流程均已完備。

(中時 )