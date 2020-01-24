章子怡發文。（圖／翻攝自微博）

武漢肺炎疫情升溫，大陸女星章子怡雖人在美國坐月子，仍心繫家鄉的狀況，和丈夫汪峰前後發文，向大家喊話打氣。

章子怡今年1月1日在美國誕下第二胎兒子，現還待在當地坐月子，而她看到武漢肺炎持續擴散，23日就在微博貼出一段親自配音、防禦武漢肺炎的動畫短片，並寫下：「希望我們一起全面認知、科學防護，保護好我們自己和疼愛的寶寶，保護自己也是保護他人。相信國家、相信科學，我們一定可以眾志成城渡過這個非常時期！讓我們從自己做起，共同加油，早日打贏這場病毒防控戰！我們一起加油！」

章子怡轉發汪峰貼文。（圖／翻攝自微博）

隨後汪峰也PO文，分享多首為災難而產生的歌曲，並整理出最震撼人心的賑災歌曲排行榜，像是，麥可傑克森《We Are The World 》、眾星合唱的《明天會更好》等，祈禱疫情能早日平息，而章子怡也轉發貼文，激勵喊話：「在這個特殊時期，在這場沒有硝煙的戰爭中，這一篇是有意義的！有些旋律總會讓人淚流滿面……一定要相信我們是可以渡過這個非常時期。」

(中時電子報)