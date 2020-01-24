中國大陸為因應武漢肺炎疫情，湖北省已有10多座城市的大眾運輸停止營運，形同封城。有專家認為要確實隔離整座城市難度極高，且現階段還無法判定封城有無成效。

中央社引述美聯社報導，率先宣布封城的武漢市，現在火車站與機場都已關閉，渡船、地鐵、客運服務全數暫停。在這座擁有1100萬人口的城市，以往繁忙的街道、商場、餐廳與其他公共場所，都顯得異常安靜。目前警方會檢查所有進城車輛，但並未完全封鎖道路。目前未宣布這波封城會實施多久。

英國廣播公司（BBC）報導，武漢不僅是中國第7大城市，根據聯合國（UN）資料，武漢也是全球第42大城，重要幹道超過20條，還有數十條小型聯外道路。

雪梨大學流行病專家普洛柯潘柯（Mikhail Prokopenko）指出：「你無法真的封鎖每條道路和對外聯繫。雖有可能做到某種程度，但絕非萬無一失。」

世界衛生組織（WHO）駐中國代表蓋立（Gauden Galea）則表示：「就我所知，試圖圍住一座擁有1100萬人的城市，科學界前所未聞。過去不曾把這種方法當作公衛措施，現階段我們還無法確定能否奏效。」

但英國諾丁罕大學（University of Nottingham）病毒學教授包爾（Jonathan Ball）認為，從科學角度來看，封城似乎有其道理。他說：「在更了解情況以前，我認為這並非不合理作法。爆發疫情時，任何限制人們旅行的做法顯然會有效果。」

但包爾也提醒這類隔離措施必須嚴格設定時間限制。他說：「你必須確保能以採取這項措施的原因進行有效溝通，否則就會失去民意。」

2014年，西非地區爆發伊波拉病毒（Ebola）疫情時，獅子山共和國就曾實施全國隔離措施3天，公衛人員逐戶尋找潛藏病例。能自由移動的人只有處理遺體的人員，以及把病患送到伊波拉管控中心的人士。當時有民眾感到失望，並抱怨食物短缺。

另外在2009年4月，墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）為抑制新型流感疫情，也曾下令關閉酒吧、電影院、劇院、足球場和教堂，餐廳僅限提供外帶服務。

世界衛生組織已將武漢不明肺炎的病毒定名為「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）。迄今武漢肺炎已造成中國境內26人死亡，確診病例超過800多例。

(中時電子報)