菲律賓總統杜特蒂再嗆要結束與美國的軍隊互訪協議（VFA），這次發怒的原因是美國取消掃毒愛將德拉羅薩（Ronald Dela Rosa）的赴美簽證。德拉羅薩曾是菲國國家警察總長，因為血腥掃毒成為杜特蒂愛將，並轉戰國會成功，下一步可能是參選總統。
杜特蒂說，他將給美國一個月時間「糾正」德拉羅薩的美簽，否則他將終止菲美20年的軍隊互訪協議。
菲媒22日報導，德拉羅薩的美簽已失效，稱這可能和他之前大力掃毒有關。菲國國會議員表示，杜特蒂有權片面取消與美國的VFA，無須經國會同意。
(中時 )
菲律賓總統杜特蒂再嗆要結束與美國的軍隊互訪協議（VFA），這次發怒的原因是美國取消掃毒愛將德拉羅薩（Ronald Dela Rosa）的赴美簽證。德拉羅薩曾是菲國國家警察總長，因為血腥掃毒成為杜特蒂愛將，並轉戰國會成功，下一步可能是參選總統。
杜特蒂說，他將給美國一個月時間「糾正」德拉羅薩的美簽，否則他將終止菲美20年的軍隊互訪協議。
菲媒22日報導，德拉羅薩的美簽已失效，稱這可能和他之前大力掃毒有關。菲國國會議員表示，杜特蒂有權片面取消與美國的VFA，無須經國會同意。
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