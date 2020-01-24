韓國瑜賀歲片被酸美感差 韓黑GG了 22:002020/01/24 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜賀歲片被批評美感差。（圖／擷取自中天電視） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜的賀歲片背板，是沿用陳菊的賀歲片。（圖／擷取自中天新聞） 新年做好事說好話，高雄市政府發布最新賀歲短片，請來高雄市長韓國瑜向市民拜年，不料卻引來大量英粉酸言酸語痛批「美感倒退」。 尷尬的是韓國瑜的影片格式，卻與陳菊市政府一模一樣，原來英粉口中倒退100年的美感，這是由陳菊所建置的板模，酸韓國瑜，其實是罵到陳菊。 酸韓國瑜賀歲片美感倒退，結果是沿用陳菊時代賀歲片。（影片取自中天電視） (中時電子報) #韓國瑜 #陳菊 也許您會感興趣 推薦閱讀 華僑淚挺韓國瑜：請台灣人民放下血淋淋的屠刀！ 08:032020/01/20 政治 罷韓省1200億？孫大千：苦苓犯了兩個嚴重錯誤 09:592020/01/20 政治 罷韓成不成？風水師抽牌曝成功機率 10:042020/01/20 政治 不要再搞罷韓？ 蔡英文說話了 23:502020/01/20 政治 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102020/01/22 時論廣場 影／韓國瑜發紅包 韓粉凌晨排隊搶頭香 10:042020/01/22 政治 韓流退燒？看看去年...韓國瑜紅包夯爆！ 10:002020/01/23 政治 韓國瑜持續這動作 網驚：真能躲過罷免？ 19:002020/01/23 政治 罷韓成功機率？來看命理、風水師大預言 09:012020/01/24 政治 難接受韓國瑜落敗 韓粉女星撂狠話：再也不去高雄 16:182020/01/24 娛樂 政治熱門新聞 大推韓國瑜紅包袋 綠營里長：蔡英文的很... - 政治 馬英九春聯夯？網友一句「傻眼」洩端倪 - 政治 怒告苦苓 葉元之：韓市府強硬回應 讓他賺到了 - 政治 馬英九一日店員、外送員 驚喜變驚嚇 - 政治 韓國瑜賀歲片被酸美感差 韓黑GG了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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