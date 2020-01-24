韓國瑜的賀歲片背板，是沿用陳菊的賀歲片。（圖／擷取自中天新聞）

新年做好事說好話，高雄市政府發布最新賀歲短片，請來高雄市長韓國瑜向市民拜年，不料卻引來大量英粉酸言酸語痛批「美感倒退」。

尷尬的是韓國瑜的影片格式，卻與陳菊市政府一模一樣，原來英粉口中倒退100年的美感，這是由陳菊所建置的板模，酸韓國瑜，其實是罵到陳菊。

酸韓國瑜賀歲片美感倒退，結果是沿用陳菊時代賀歲片。（影片取自中天電視）

(中時電子報)