陸美第一階段貿易協議本月15日於華府簽定，陸方承諾兩年進口2000億美國商品，美方則是透露將在第二階段再討論取消關稅的相關事宜。美國總統川普近日接受媒體採訪表示，若大陸國家主席習近平違約，他將巨幅提高對陸商品關稅。

據美國之音報導，川普參加達沃斯世界經濟論壇接受福斯財經新聞採訪表示，大陸領導人習近平如果違約，他將終止剛簽定的陸美第一階段貿易協議，並巨幅提高大陸商品進口關稅。

川普表示，他跟習近平相處很融洽，但如果陸方違反貿易承諾，他將祭出制裁。川普指出，他充分瞭解陸方過去一直不值得信賴，但第一階段的貿易協議具有「巨大的管轄行動」，而且是有史以來最強的管轄能力。如果陸方竊取智慧財產權，美方將終止協議執行。

根據陸美第一階段貿易協議規定，如陸美發生貿易爭端，其中一方可提出申訴，如果被申訴方認為申訴方的行動基於惡意，其救濟手段是向申訴方提交書面通知退出本協議。這項協議內容也讓外界擔憂，若陸方無法達到承諾，美方將對陸方祭出高額關稅，陸方也將依照協議內容選擇退出，到頭來所有努力將白費。

川普指出，「中國有占小便宜（being cute）的名聲」，但他現在與習關係良好，不認為會發生這樣的事情。川普舉例，他曾要求習近平處理芬太尼毒品問題，現正產生「巨大的影響」，如今陸方也針對芬太尼的走私行為制定刑責，在過去他們從未這樣做過。川普也透露，第二階段的貿易談判馬上就要開始。

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(中時電子報)