大陸武漢肺炎疫情瀕臨失控邊緣，當地人人自危，不戴口罩不敢出門，但口罩真的能防止空氣傳染嗎？外媒就表示，一般口罩其實無法過濾掉含有病毒的空氣，也無法遮住眼睛，主要功能在於阻擋手部接觸臉部，尤其是口部的動作，阻絕接觸感染。

英國廣播公司《BBC》報導指出，倫敦聖喬治大學教授大衛凱靈頓(David Carrington)受訪時表示，就算是醫學用口罩，對於阻絕空氣傳播病毒效果也非常有效，原因在於密度不夠高，也不像防毒面具，具備空氣過濾功能，加上無法遮擋眼睛，病毒依舊有機率入侵體內，但戴口罩可以有效降低飛沫傳染，以及阻絕來自手部的病菌，因為人們時常下意識地用手觸碰臉部、口部，口罩可阻斷來自這方面的接觸感染。

貝爾法斯特醫學研究機構學者康諾班佛德(Connor Bamford)也指出，戴上口罩效用有限，相較於戴上口罩，個人健康習慣更為重要，例如咳嗽、打噴嚏摀住嘴巴，並且勤於洗手，更能有效防止病毒入侵。

(中時電子報)