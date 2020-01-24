新北市泰山區泰山路現場為慈濟環保站，晚間9時27分許發生大火，火勢一發不可收拾，消防局已經派遣大批車輛趕往撲救。

消防局說，該處為獨棟鐵皮工廠起火燃燒，囤放都是回收鐵皮，燃燒面積約160坪，目前初步了解無人員受困，沒有危險物品，晚上近10時許，火勢已經撲滅，起火原因有待釐清。

新北泰山慈濟環保站是獨棟鐵皮廠房，囤放大批回收鐵皮。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)