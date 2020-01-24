新北泰山慈濟環保站大火 烈焰沖天 22:212020/01/24 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北泰山慈濟環保站大火烈焰沖天。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市泰山區泰山路現場為慈濟環保站，晚間9時27分許發生大火，火勢一發不可收拾，消防局已經派遣大批車輛趕往撲救。 消防局說，該處為獨棟鐵皮工廠起火燃燒，囤放都是回收鐵皮，燃燒面積約160坪，目前初步了解無人員受困，沒有危險物品，晚上近10時許，火勢已經撲滅，起火原因有待釐清。 新北泰山慈濟環保站是獨棟鐵皮廠房，囤放大批回收鐵皮。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #新北 #泰山 #慈濟 #環保 #消防局 #大火 #易燃物品 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北環狀線試乘首日 人潮破5.5萬 04:102020/01/20 生活新聞 春節走春來這裡 學甲慈濟宮保生大帝鼠年金幣吸睛 11:522020/01/20 生活 新北春節服務不打烊 派出所、宮廟化身物資補給站 15:062020/01/20 生活 新北家犬貓絕育補助開跑 最高省1200元 16:202020/01/20 生活 新北「技糕一籌」熱身賽 春聯蛋糕超吸睛 16:362020/01/20 生活 燒了一天多梨山森林大火 陸空聯合搶救終獲控制 18:292020/01/20 社會 新北土地成交量 刷四年新高 04:102020/01/21 產業．科技 愛爾麗20周年 再為新北增添救護車 04:102020/01/21 證券．權證 新北燈會2／7登場 青森睡魔助陣 10:542020/01/21 政治 發文驚介紹「我兒子」網狠酸博版面 謝忻正面回應 12:292020/01/21 娛樂 社會熱門新聞 初一別做6件事…否則不順一整年 - 社會 第一次看男友「實體香蕉」 女大生反應網笑翻 - 社會 色運將撿屍酒店女 脫去內褲打通任督二脈 - 社會 蛇穴助招財？揭紫南宮風水寶地神秘面紗 - 社會 佛曰要放下 豪放女勾人夫天天UPUP - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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