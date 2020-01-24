武漢肺炎擴散引發經濟憂慮，國際原油下跌，由於春節期間，經濟部實施油價「只跌不漲」政策，因此中油下周一大年初三將調降汽油價格每公升0.1元、柴油每公升0.2元。至於後續疫情是否衝擊油價下挫，中油表示要看肺炎管制及擴散情況。

春節期間為讓大家過好年，經濟部延續往年政策，從本周起實施油價「只跌不’漲」，繼本周降價0.7元後，下周如再跌0.1元，將是近期油價二連降，汽油累計每公升降幅達0.8元，對春節返鄉出遊民眾需要加油荷包節省不少。

預計中油下周降價後，主要油品95無鉛汽油牌價每公升會跌到28.5元，超級柴油新價跌到24.8元。95無鉛在去年底突破每公升29元，日前更升到29.3元，是超過7個月來的高點。所幸美國與伊朗衝突事件未擴大，國際原油價才逐步回跌。

國際市場本來就擔心原油供給過剩，本周在武漢肺炎新型冠狀病毒擴散後，更引發投資人擔心企業銷售與經濟成長受影響，歐亞股市走跌，國際原油價也下挫。國內中東指標原油均價來到每桶64.5美元，比上週跌1％左右，依據浮動油價機制，因此預估中油要調降汽柴油每公升各0.1、0.2元。

後續武漢疫情是否擴大原油價下滑，讓國內油價持續調降？中油指出，這要看肺炎管制及擴散的情況，暫難判斷，如果擴大自然會有影響，反之可能還好。

雖然中油要觀察後續疫情狀況，不過投資銀行高盛報告認為，武漢肺炎蔓延，將導致原油價格每桶降低3美元。但美國能源總署EIA報告同時顯示原油庫存意外下降，則給油價支撐力量，後續原油多空走勢尚難判斷。

(中時 )