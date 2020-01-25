除夕夜所加開的大樂透春節大紅包獎號從小到大依序為03、07、09、26、30、32、33、35和42等9個號碼，本期共開出30組，共33位幸運兒中獎，其中27名幸運兒獨得100萬元的春節大紅包，另有6人所對中的春節大紅包組別因有2注中獎，每人各得50萬元獎金。

台彩表示，開出本期春節大紅包獎項的投注站共33家，其中位於苗栗縣頭份鎮的「山琦企業社」繼小年夜之後，今晚再度開出春節大紅包獎項，連續二天都開出百萬大獎，第四屆以來開出春節大紅包的次數累計高達8次，就開出期別8期來說，堪稱全台最常開出春節大紅包獎項的投注站。

桃園市龜山區的「來就富商行」在105、106、107年春節期間均曾開出大紅包獎項，今晚再度開出，累計開出次數已達6次之多。

此外，彰化縣彰化市的「鑫億來投注站」曾於106年間開出1注春節大紅包獎項以及5千萬元的大樂透頭獎，高雄市彌陀區的「能發彩券行」亦曾於105年開出過1億元的大樂透頭獎、107年開出1注春節大紅包獎項。

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(中時電子報)