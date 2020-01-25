2020年除夕夜，大甲鎮瀾宮搶頭香活動，由來自大安的徐先生拔得頭籌，獲頒1萬元獎金及媽祖加持過的金門高粱一瓶。（黃國峰攝）

2020年除夕夜，大甲鎮瀾宮舉辦搶頭香活動前，先舉行祈福祭祀，祈求國際上的天災人禍，能盡快平息。（黃國峰攝）

2020年除夕夜，大甲鎮瀾宮搶頭香活動，將品是三到一名有6千、8千、1萬元獎金及各一瓶媽祖加持的金門高粱酒。（黃國峰攝）

除夕開廟門、搶頭香是台灣各地廟宇春節熱門活動，台中大甲鎮瀾宮24日除夕夜晚11點準時開廟門，頓時大批信徒從前門、邊門迅速往香爐跑，短短一小段路大家爭先恐後、驚叫、推擠成一團，只能用驚心動魄來形容，最後由來自大安的徐先生拔得頭籌，他指出一衝出來就是我了。

民間習俗各大廟宇農曆大年初一開廟門，第一個將香插進金爐的幸運兒，將會運氣興旺；鎮瀾宮在晚間9時開始舉行歲末誦經祈福，現場煙霧裊繞，不少信徒也於晚間約7點、8點就來到廟門卡位，一時之間廟門口，個個摩拳擦掌，蓄勢待發。

鎮瀾宮10點35分關廟門，舉行祈福儀式，祈求武漢肺炎、颱風、森林大火等國際天災人禍，能盡快平息，11點子時一到，廟方將廟門一開，頓時間數百名信徒，爭先恐後往金爐急奔，短短路程，一瞬間完成，由住在大安、巨大機械工作的徐先生搶得頭香，他表示今年是10年來第九次來搶頭香，每個門都試過，這一次看側門人較少，就站那邊，門一開就衝了，當時就知道頭香是我了，搶到頭香的心願，希望事業順利。

鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤分別頒發6千、8千、1萬元獎金及媽祖加持的金門高粱酒給前3名得主，隨後到廟埕發送庚子鼠年開運小紅包送給信眾，大家領到紅包，就到媽祖前祈福，直到深夜人潮未歇，歡樂喜氣熱融融。

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(中時 )