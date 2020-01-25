今年農曆春節，正好面臨兩大疫情的高峰期，除了現正流行的流感外，武漢肺炎疫情更是不斷升溫。尤其大陸確診人數不斷增加，台灣又已有3起境外移入確診案例，搞得大家人心惶惶。對於民眾來說，配戴口罩幾乎是自保的第一道防線，但到底戴口罩？還是戴心安？台大醫師表示，不是N95就代表好，其實一般外科用口罩就足以。重點在於配戴方法是否正確，否則真的只是戴心安。

據《匯流新聞網》採訪台大醫院環境職業醫學部主治醫師陳保中表示，民眾選擇口罩要先學會看懂規格，才能在效果及舒適間取得平衡。而口罩的過濾能力、密合度越好，越容易造成呼吸不順暢。

陳保中舉例說，像民眾隨著武漢肺炎疫情擴大，瘋狂搶購據說能阻擋95%以上最易穿透粒徑微粒的N95口罩，但戴上會感覺呼吸困難。陳保中表示，其實，醫療內外科口罩只要正確配戴，就能達到7、8成過濾效果，已足夠一般日常生活使用，根本不必使用到N95。

陳保中坦言，戴口罩重點在於找到適合自己臉型，密合度高、立體剪裁的口罩，舒適性常常被忽略，不是每個口都適合自己，最好購買前要多試戴。

像是眼鏡族戴上口罩後發現鏡片起霧了，就是不夠密合的現象。陳保中建議，簡易確認口罩是否有正確配戴，可用雙手遮住口罩，吹一口氣，檢查有無「漏風」的現象。

而據疾管署指出，民眾對於武漢肺炎疫情不必恐慌，口罩數量絕對充足，春節期間周周都會補充百萬片口罩，只要確實做好勤洗手、出入公共場所戴上口罩降低遭傳染機會，足以面對2019新型冠狀病毒侵台威脅。

(中時電子報)