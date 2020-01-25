隨著行動支付在台越來越流行，出門不帶錢包，只帶手機漸漸能夠走透各地都免煩惱。當然，除了用行動支付來消費，為了持續提升使用率，LINE Pay Money(原LINE Pay一卡通帳戶)、街口支付、全聯PX Pay以及台灣Pay等服務，都在新年期間推出直接送紅包，或者符合指定條件(消費、轉帳或發紅包)就送紅包的優惠。想知道怎麼拿一定要用力看下去！

街口過年紅包在Jello，特色是人人都有獎。(街口提供／黃慧雯台北傳真)

領紅包：街口支付用戶看這邊

街口支付在農曆年前(1/24除夕前)已經推出兩波幸運數字紅包活動，綁定Jello即時通訊軟體即可參與。1/24除夕當天18:00開始，則有兩波發紅包賺現金活動，如果透過Jello發送數位紅包，便能收到廠商回送的隨機紅包！

從除夕夜（1/24）開始，只要在Jello上一對一發紅包給好友，對象不重複，雙方將共同獲得一包隨機金額紅包，並與好友均分領取。此外，百萬紅包將在與好友互發紅包的過程中隨機發出，不論用戶是發紅包還是收紅包，都有機會獲得，因此發紅包次數越多，中百萬紅包獎的機會就越大！街口指出，百萬紅包不受下列遊戲規則，也就是第一波8個與第二波5個紅包回饋數量限制，但每包金額須超過50元 (含)。

(1)第一階段：1月24日 (五) 下午 18:00開始到1月26日 (日) 晚間23:59:59截止。遊戲規則：發給8位不重複好友，即能獲得隨機金額紅包。街口指出，遊戲規則是用戶每發送一個紅包(前八個紅包，對象不重複)，都會拿到一個隨機紅包 (註：若紅包金額高於50元(含)，便有機會獲得百萬紅包)；發超過8個紅包 (金額達50元以上)，則也有機會領到百萬紅包！

(2)第二階段：2月3日 (一) 早上8:00開始到2月6日 (四) 晚間23:59:59截止。遊戲規則：發給5位不重複好友 (包含第一階段已發過的好友)，即能獲得隨機金額紅包。

LINE Pay Money串聯7-ELEVEN，發15萬份開運紅包迎鼠年。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

領紅包：LINE Pay Money用戶看這邊

今年農曆年LINE Pay紅包主要是由LINE Pay Money(原LINE Pay一卡通帳戶)發動，1月15日起至29日(初五)活動期間在7-ELEVEN使用LINE Pay Money付款，單筆消費滿100元可抽獎，最高獎為888點LINE POINTS紅包。每LINE Pay帳號於活動期間限得8個紅包，每LINE Pay帳號累計最高限得LINE POINTS點數999點。活動期間限量15萬個紅包，贈完即止。

此外，針對各家銀行連結帳戶，LINE Pay Money也有推出不同優惠。(1)LINE Pay Money「首次」連結中華郵政帳戶並消費任一筆送50元儲值金紅包。不適用生活繳費及乘車碼，每人限回饋一次，限前1,990名。(2)LINE Pay Money連結永豐銀行帳戶累計消費或繳費滿588元送88元儲值金紅包。活動期間自連結永豐銀行帳戶之累計儲值金額須達588元以上，每人限回饋一次，限前7,000名。(3)LINE Pay Money連結土地銀行帳戶付款任六筆或累計消費滿688元送88元儲值金紅包。需開啟自動儲值功能與自動儲值交易差額功能，不適用生活繳費及乘車碼。活動期間自連結土地銀行帳戶之累計儲值金額須達688元以上，每人限回饋一次，限前1,100名。(4)LINE Pay Money連結高雄銀行帳戶累計消費滿688元送88元儲值金紅包。不適用生活繳費及乘車碼。活動期間自連結高雄銀行帳戶之累計儲值金額須達688元以上，每人限回饋一次，限前2,300名。(5)LINE Pay Money「首次」連結台北富邦銀行帳戶並付款任一筆滿100元送50元儲值金紅包。需開啟自動儲值功能與自動儲值交易差額功能，不適用生活繳費及乘車碼，每人限回饋一次，限前2,000名。(6)LINE Pay Money連結聯邦銀行帳戶並單筆消費滿百最高抽LINE POINTS 800點大紅包。需開啟自動儲值功能與自動儲值交易差額功能，不適用生活繳費及乘車碼。活動結束後將抽出50名幸運兒獲贈LINE POINTS點數800點及200名幸運兒獲贈LINE POINTS點數100點。

為搶搭農曆年節商機，期間限定使用「PX Pay」刷台新卡買紅包，單筆滿千送500福利點(不累贈，限量一萬名)。（全聯提供／黃慧雯台北傳真）

領紅包：PX Pay用戶看這邊

全聯PX Pay新推出的「PX Pay」送紅包功能，可使用8家信用卡加值，且自即日至2020年1月31日期間內，使用「PX Pay」刷台新卡買紅包，單筆滿1,000元即贈500福利點，(每一會員帳號限一次，不累贈)，限量一萬份。

另自即日起至2/6期間首次轉送紅包再送88點(每一會員帳號，限贈一次)，同時還有週週抽活動，每轉贈一個紅包給不同對象，即獲得一次抽獎機會，最高可拿到88,888點福利點(共60名)，送越多中獎機會越大。

除此之外，台灣Pay針對活動期間掃碼繳費、轉帳、購物等，也有祭出不同的優惠。因為活動牽涉多家銀行與台灣Pay之間的活動內容，可詳見以下連結。

(中時電子報)