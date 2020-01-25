台灣的5G行動網路雖然尚未開台，但幾家手機大廠都已陸續推出5G手機，對於即將換機一族來說，免不了會碰到5G手機該如何挑的問題，因為若是要換機，5G手機還應該是優先選項，不然一旦5G開台，豈不是還要再換一次機。

要選5G手機，目前最大的爭議，也是最讓消費者迷惑的一點是，倒底要挑那款的5G晶片，目前一些爭議不休的問題：例如NAS是不是真5G，與AS有何不同。甩開一些讓人更迷茫的技術問題，簡單的說，NSA是將5G的控制訊號錨定在4G基地台上；SA方案是5G基地台直接接入5G核心網路，完全不依賴4G網路。簡單說一個是用舊的4G基地台直接升級就可以用的5G，另一個是完全新建的5G獨立網路。

想當然爾，NAS自然是成本較低的方式，AS較貴。目前全世界主要的策略就是先推行NSA，再來NSA與SA並存，最後只存在SA。分成3階段。NSA要完全淘汰就是4G基地台消失之時，這個歷程起碼10年，因此消費者其實不需要擔心這個問題。

第二問題是，要基頻晶片是要外掛還是集成的系統單晶片(SoC)。從理論上來看，當然集成SoC較好。集成基頻在功耗控制和信號穩定性上明顯要優於外掛基頻晶片。

高通已將驍龍865和765的詳細參數公布，兩款都支援5G，但搭載的方式卻不一樣，驍龍765是首個集成5G基頻到SoC上的平台，而865卻和上一代855一樣是外掛的基頻晶片。

這引發外界的一些質疑，為什麼一款中階平台用上了集成5G，高階的卻是外掛。主要原因是高通的主要市場在美國，而美國採毫米波（mmWave），但大陸是Sub-6，為同時支援Sub-6和毫米波的高速5G是需要付出成本的，就是更高的功耗和發熱，所以簡單來說，高通是為了在旗艦平台上實現旗艦級的5G性能，才採用外掛這個方案。

要注意的是台灣釋出的頻段是包含毫米波與Sub-6，不過優先開台應該還是Sub-6。目前聯發科的旗艦晶片天璣1000是SoC，但僅支援Sub-6，但聯發科已表示，關於毫米波的產品將會在2020下半年的時候推出。華為的麒麟990 5G SoC是整合了基頻晶片，但是只支援Sub-6；三星的 Exynos 980也是如此，不支援毫米波。

(中時電子報)