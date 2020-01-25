隨著手機5G頻譜標案的完成，接下去就是基地台的建設工作。可能很少有人注意，CDMA技術在這一次標售的頻譜標售中從未被提及，其實從台灣電信市場開放以來，一向都採技術中立原則。CDMA與 GSM同為第二代行動通訊技術相同時期發跡的技術，亞太電信在3G時代引進美國地區所採用的CDMA。但2017年底就終止了這項技術。4G時代台灣就沒有廠商採用這項技術。

但國外的情況不同，韓國在2G時代，CDMA是主流，大陸也一直都支援CDMA，中國聯通從2G到3G的CDMA2000，一直都是CDMA的支持者，甚至還衍生制定了TD-SCDMA的自有標準，高通也一直支援到4G時代，美國則有Verizon和Sprint這兩家電信公司也是採用CDMA。

CDMA這項技術，發明的過程是頗具傳奇性的，它最早的奠基人是二戰時期好萊塢女星海蒂拉瑪，她和鋼琴師喬治·安太爾共同發明了跳頻技術，並申請了專利。

跳頻技術被發明之後，因為保密性和抗干擾性良好，在冷戰時期被用於軍事用途，也被軍方嚴格限制。直到80年代，艾文·雅各布博士（Irwin Mark Jacobs）發現其商用價值，於是成立了高通，將CDMA技術商業化，並最終被認可為通信標準。這也代表著CDMA技術(專利)幾乎全都掌握高通手中。

大部分通訊專家都承認，單純就技術而言，CDMA是優於GSM，但由於CDMA被高通寡佔著，反而令各家電信商為擺脫高通高昂的權利金，紛紛轉向GSM，造成CDMA最終未能持續發展，逐漸退出歷史舞台。

(中時電子報)