還在計畫春節要去哪裡旅遊走春嗎？命理專家毛衣老師現在就來教你，去哪邊旅行可以增加2020年的桃花運，讓自己邊玩邊開運。

2020旅遊招桃花大攻略，毛衣老師建議屬猴、鼠、龍這三生肖想招桃花的人，可前往東北方的日本旅遊求桃花運。今年一白貪狼當運星在東北、適合往東北旅遊求桃花星降臨！如果是單身去旅遊可以在日本當地跟ㄧ位帥哥合照洗出相片後用金屬相框放在家中東北的桃花位，合照的背景最好是櫻花樹或桃樹，盛開時節。

生肖虎、馬、狗的朋友想招桃花，可以往東南亞出行，今年六白貴人星在東南方（例如:馬來西亞、新加坡或印尼）旅遊節氣農曆九月；買一件花襯衫或是裙子當地旅遊穿。讓自己人面桃花、在當地找ㄧ位帥哥或美女（合照）用心型相框放在家中的桃花位，背景餐廳或是燭光晚餐，相片裡不可以出現傘。

生肖屬豬、兔、羊的朋友，想招桃花可以去西北方的地區或是歐洲國家；今年八白吉星在西北（最好的時節就是立冬到冬至的時節）記得跟帥哥美女合照的時候一定要確定對方不是已婚的，以免以後自己當小三；背景最好是在臥室的床上、或是客廳！相框是金屬材質最好。

生肖屬蛇、雞、牛的朋友，想招桃花可到南半球澳洲或紐西蘭，記得要在立夏到夏至的時節去、或是小寒或是大寒的時節；拍照的背景最好是當地特有的動物、可以有移星換斗招桃花的功效。招桃花的照片拍回來後，如果印成一張大海報放在家中桃花位，跟西方喜慶位就會有加乘的效果。

(中時電子報)