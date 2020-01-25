說到這幾年圈內優質藝人，很難不想到有「零負評女神」美稱的林依晨，這得歸功於她出道以來敬業又自律的態度，堪稱清流，這在五光十色的娛樂圈內，相當罕見，而其實，這樣的明星以前也曾經有過，那就是曾在亞洲影展封后的女星甄珍，雖她近年總跟婚姻關係、家事糾紛扯在一起，然出道當年，甄珍可是公認的「國民女神」。

當今眾人印象中的甄珍，大概是知名音樂人劉家昌的前妻、藝人劉子千的媽媽，但其實甄珍是叱吒60、70年代的一線巨星，及美貌與家事於一身的超級女神，16歲就被相中出道的她，1964年打敗3千名競爭者，被國聯電影簽下，成了「國聯五鳳」，是台灣初代玉女掌門人代表人物，堪稱「零負評女神」始祖鳥。

少女時期的甄珍，不僅模樣精緻出眾，且出身官宦世家的她，接受了良好的教育，擁有與生俱來的好氣質，演技也相當生動，為人則很親切，一出道就當上女主角，作品部部賣座，在那個年代被認為是完美的女星，而甄珍在1971年以李翰祥執導的電影《緹縈》，拿下第十七屆亞洲影展最佳女主角獎後，聲勢達到高峰，紅遍兩岸三地及日、韓、東南亞等地。

甄珍的魅力，甚至連見多了美麗女生的圈內男星都為之折服，熱烈追求之，而甄珍在1974年當紅之際，嫁給了謝霆鋒的爸爸謝賢，讓追求者之一的劉家昌心碎不已，告白初見甄珍，即便當時她才15歲，便立誓要非娶她不可，而「甄賢婚」終結後，劉家昌馬上離婚並展開攻勢，把甄珍娶回家，沒想到這段婚姻，竟1年就玩完，格外諷刺。

(中時電子報)