演員出身、活躍於綜藝節目的藝人唐從聖，尤以維妙維肖的模仿而為台灣民眾所熟知，演藝版圖相當多元，而觀察從從在社群網站分享的工作點滴，可以發現他身邊經常出現一個有點熟悉的「新面孔」，其實，唐從聖去年多了個小師妹，台灣觀眾對她應該不陌生，那就是維京唱片公司史上最年輕的簽約歌手、在第三屆《超級星光大道》一鳴驚人的歌手陳予新。

陳予新因為亮眼的明星特質與迷人的嗓音，早在14歲就被知名音樂人兼維京音樂老闆姚謙發掘，隔年在唱片圈出道，初試啼聲就取得好成績，得到「小李玟

」封號，然她燦爛的起步，卻多次因生涯規劃而有所中斷，直到在美國完成大學學業後，才終於能放手追夢，去年7月，陳予新被菊子娛樂簽下，成了唐從聖的小師妹，有了全新的開始。

而向來專注在歌唱事業的陳予新，這回新的出發可謂背負著公司的強大期待，經紀人米雪對於她在好歌喉之外，還擁有靈活的表現力與外語能力，相當看好她挑戰多元發展路線，因此安排她跟師兄唐從聖合作商演主持，成果相當受到好評，同時，陳予新也參加知名美妝節目《女人我最大》，從來賓開始，如今成了固定班底，證明受到電視圈及觀眾的肯定與喜愛。

而她去年底完成了人生的大挑戰，靠一己之力甄選上愛樂劇工廠2019音樂劇《很愛．很愛你》，必須live邊演邊唱跳，排練過程艱辛，但憑藉著敬業精神，陳予新順利完成這個人生初體驗，師兄唐從聖也特別在臉書發文，表示自己進劇場看了予新的演出，戲劇系出身的他公開給出「很有魅力」的好評，直呼予新演繹的角色展現畫龍點睛之妙，讓她的演藝成績單，再添上一筆榮耀的印記，未來發展讓人相當期待。

(中時電子報)