新北市第十二選區，民進黨派出「Cosplay女神」賴品妤，以新人之姿對上曾任立委、台北市副市長與文化局長的國民黨籍李永萍，最後賴以近3000票之差勝李，以27歲之姿打破2016年呂孫綾創下的最年輕立委紀錄。賴親手揮毫在春聯上寫下「喵」字，創意巧思讓網友激動不已。

賴品妤在臉書發表《新年快樂》一文，寫道：「雖然還有幾天才到農曆春節，今天大早先來我們 汐止濟德宮（汐止媽祖廟），向鄉親好朋友們拜早年！真的很高興有這麼多大哥大姐特別來跟我握手，給我鼓勵加油，也很期待未來我的國會表現！祝福大家新的一年，工作順利獎金拚第一、學業進步收穫衝第一、幸福快樂生活沒煩惱。」

文章附圖，則是賴品妤專注揮毫寫春聯的模樣。除了應景的「春」字，賴正提筆書寫的「喵」字，雖未完成卻已成焦點，網友紛紛留言：「這是個『喵』字嗎？」「我要我要喵」、「你笑時跟本就是貓」、「字漂亮」、「可愛的喵品妤」、「好漂亮的字」、「想不到品妤書法這麼美」。

(中時電子報)