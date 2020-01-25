高雄市議員黃捷，曾在質詢期間對高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」稱號。網友質疑，當初黃就是以「打韓」出名，韓敗選後黃能否繼續維持熱度？有人直言，黃的質詢專業有目共睹，且她的存在堪稱是面政壇「照妖鏡」。

網友在PTT論壇發文《黃捷除了白眼韓之外有什麼亮點嗎》，寫道：「我知道她是鄉民女神、打韓悍將，除此之外她有什麼亮眼之處嗎？韓按照風向在政壇不死也半傷了，未來應該也沒什麼辦法靠打韓增加聲量了。有沒有捷粉說說，她有沒有像國師一樣成為時力代言人的潛力？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「她有youtube頻道，上面有她質詢的影片，也許可以自己去看看」、「曾玟學風格比較像國昌，可惜在苗栗」、「她就有本事打破韓的無敵金身啊！」「你以為韓是什麼時候開始人設崩壞的」、「她就做好自己的正常質詢啊，不然是還要怎麼做？」「黃捷根本是照妖鏡，讓柯粉、韓粉連成一氣」、「凝聚同志族群」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)