一對男女不僅三觀不合，甚至從飲食、寵物、喜好到習慣等通通南轅北轍，如此不合竟還能交往6年，並決定步入禮堂。當所有人都以為他們該分手，卻有網友點出關鍵：真的很愛不管怎樣一定不會分；如果不愛了，就算掉了一根頭髮都想分手！

一名女網友在社群媒體《Dcard》發表「我的不合男友」一文。她表示自己與男友「什麼都不合」，因為：

「他喜歡吃日式；我喜歡吃韓式

他喜歡狗狗；我特愛貓咪

他喜歡長髮；我偏愛留短髮

他喜歡平凡；我渴望轟轟烈烈

他喜歡寧靜；我偏愛大吵大鬧

他是個喜歡整齊的人；我卻愛搞破壞」。

但他們最合的地方卻是，「不會因為對方愛好不同而爭執」。原PO說，世界上三觀不合的人很多，個性不合的人更多，但他們從來都不會因為那些吵架，反而從對方的不同中學習。兩人在一起6年多，打算明年25歲時結婚。

這篇貌似「分手文」，實際卻是「閃光文」的文章，引來網友熱烈的祝福。其中一名網友點出：「愛情裡面如果真的很愛 不管怎樣都一定不會分 如果是不愛了 就算今天掉了一根頭髮都想分手」，更獲得眾多網友贊同。

(中時電子報)