年輕人大學畢業只能領22K、過著月光族的生活？誰說的！一名26歲懷孕少婦，網路開心秀出帳戶截圖，表示大學畢業後就出社會，靠自己努力存到人生第一個100萬元！不過她不是最強的，有網友說工作3年存款就破220萬元，還有人說自己21歲就達成（存款100萬元）。也有網友直指存錢秘訣只有4字：感謝父母。

這名26歲少婦在Dcard發表《26歲存到人生一百萬》一文，她表示自己大學畢業後就出了社會，一點一滴靠自己的努力存下的積蓄，且這些只是戶頭的存款，不包括每年的儲蓄險及其他投資。

少婦透露在日商工作、服務業，一進去月薪就有4萬5到5萬，年終很不錯。並坦承沒有學貸、家裡沒有負債、跟公婆住沒房貸，但每月仍有給孝親費5千元。

許多網友表示羨慕「人生勝利組 有好工作有老公又有小孩」、「可以請教理財方式嗎？」。

也有人說自己22歲出社會，工作3年存款就破220萬元，但關鍵是「有一個堅持AA的女友、沒學貸沒車貸沒房貸也不用孝親費，感謝老天爺」；也有一名畢業考上公教的網友說月薪45k，加上年終和投資，工作2年就存到百萬，但前提是住家裡「真的好存錢」。

更有一名網友直白表示「存錢秘訣：住家裡、沒學貸、不需給孝親。簡言之，四個字：感謝父母」。

(中時電子報)