知名YouTuber白癡公主（痴痴）以招牌無厘頭、率真性格，在YouTube擁132萬訂閱、臉書粉絲破百萬的超夯人氣，白癡公主的影片主題涵蓋知識型的「癡驚大發現」、談話型的「痴QA訪問」和展現廚藝的「小資少女不專業自理餐時間」，在自理餐影片中，痴痴過去就做過正餐、甜點和夜市小吃等，她將在過年期間小露一手廚藝，同時，白癡公主也大方分享自己的春節計畫。

白癡公主在自理餐影片中做過茶碗蒸、麻將乾麵、香蕉鬆餅、鮮奶麻糬、烤年糕紅豆湯等等，甚至是夜市小吃的地瓜球也都難不倒她，拍了近2年的創意料理影片，白癡公主廚藝進步許多，以前只會泡麵、煮水餃和電鍋煮飯的痴痴，現在開始活用小資料理的技巧下廚，也讓她自豪說：「我覺得我超厲害的」。

白癡公主拍了近2年的創意料理影片，廚藝進步不少。（圖／取材自白癡公主Instagram）

今年春節，白癡公主照慣例回嘉義阿嬤家過年，她也將做地瓜球、麻糬和親友分享，這兩道都是小資自理餐的料理，痴痴也提到，她會帶木薯粉回南部，而阿嬤家前就有地瓜田，再加上一些現成食材就可以完成了。

白癡公主進一步透露，她和親友們有在計畫，是否要到鬧區販賣親戚自製的手工香皂，不過痴痴也強調：「一切還籌劃中，不確定啦」，若野生白癡公主真的現身街頭叫賣，勢必會造成粉絲「小87」們的一片轟動。

手作IG美食🌈彩虹地瓜球 香Q彈牙好吃到停不下來！小資少女不專業自理餐時間#36｜白癡公主

(中時電子報)