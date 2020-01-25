宮鬥劇《延禧攻略》續集《金枝玉葉》2019年底在網上開播，劇情講述魏瓔珞的女兒昭華公主出嫁蒙古貴族拉旺多爾濟的故事，劇中還有一位「思婉格格」為了搶昭華的未婚夫，不惜讓自己摔下樓梯，最後思婉則被裝瘋賣傻的昭華公主精神虐待逼瘋了。

25歲的王鶴潤外型清新、個性陽光。（圖／取材自王鶴潤微博）

昭華延續媽媽敢愛敢恨的個性，讓戲劇增添不少看點，而飾演昭華的就是曾被受封為「氧氣女神」的大陸25歲女星王鶴潤，王鶴潤外型清新、個性陽光、動靜皆宜，雖然她年僅25歲，不過王鶴潤在不少夯劇都曾參與演出，例如《如懿傳》恆媞公主、《知否知否應是綠肥紅瘦》盛華蘭還有《扶搖》的佛蓮。

王鶴潤在《延禧攻略》續集飾演魏瓔珞的女兒昭華公主，她在劇中承襲媽媽纓絡敢愛敢恨的個性，也讓王鶴潤成為話題人物。（圖／取材自王鶴潤工作室、王鶴潤微博）

王鶴潤這回因演出《金枝玉葉》人氣再攀升，也讓她過去曾為戲剪髮的剃頭照，再度被翻出，王鶴潤敬業又勇敢地頂光頭讓外界為之動容，王鶴潤大方曬光頭照，更是大受好評。

許曉諾高顏值超仙。（圖／取材自許曉諾微博）

飾演思婉格格的是25歲女星許曉諾，思婉因暗戀昭華的未婚夫，不惜設計自己摔下樓梯，還犧牲愛貓和侍婢，許曉諾把心機思婉格格詮釋到位，而25歲的許曉諾卸下古裝，模樣清純超仙，根本是美女一枚。

許曉諾曬禮服照，高顏值的她實在美翻。（圖／取材自許曉諾微博）

親民的許曉諾也樂於曬照和粉絲互動，不論是自拍、睡衣照模樣都超萌，許曉諾日前則分享深穿橘粉色低胸禮服照，她回眸甜笑更是絕美，高顏值電暈眾人。

(中時電子報)