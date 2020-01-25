高雄市長韓國瑜在2020總統大選以267萬票之差敗給對手蔡英文，而敗選當天，韓國瑜拋下媒體們，帶團隊們跑去大啖美食、享用火鍋，直奔「汕頭火鍋」用餐，也意外讓這間老牌火鍋店知名度大增。

從Google搜尋可以看到「汕頭泉成沙茶火鍋」這家火鍋店已經累積3千多則評論，總店和分店更獲得綜合評價4.4和4.6顆星的高分(滿分5顆星)，還有長達70年的歷史，說是老字號家鄉味一點都不為過。

據說，這間火鍋湯底很有特色，融合了「山珍海味」，以冬菜、扁魚、蝦米、雞骨、豬大骨等料熬煮，加上「重口味沙茶醬」來讓火鍋料有更多變化，並將保有厚度又好入口牛肉送到面前，都是讓饕客一試成主顧的美味秘訣，除了湯頭外，擺盤也相當驚人，肉盤完全不誇張，比鍋子還要大。

這間著名火鍋店，除了回客率極高，包含天王周杰倫、棒球明星王建民都慕名來吃過，現在還因為韓國瑜不惜放鳥數百位媒體，也要攜家帶眷親自捧場的事蹟，再度讓這間火鍋店，引起話題。當時，也有媒體去訪問店家，店家也沒否認，僅說，「不管是誰來，只要你是客人來我們都很歡迎」。

(中時電子報)