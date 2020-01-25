2020大選，不少新秀立委參選人表現都相當亮眼，像是「雙帥對決」的吳怡農，或是本土派的3Q哥陳柏惟，也有美女牌，像是賴品妤、高嘉瑜，都獲得高度關注。

根據《網路溫度計》新秀候選人的網路口碑調查，分析網友討論、新聞報導文章數，聲量越高，表示能見度越高。截至1月22日，網路聲量第一名竟是「3Q哥」陳柏惟，擁有近20萬筆聲量，李正皓則排名第二，網路聲量15萬，第三名是吳怡農，網路聲量14萬。

高嘉瑜、賴品妤排名第四、第五，接著依序為高鈺婷、蔡宜芳、林佳新、洪孟楷、陳麗娜。

(中時電子報)