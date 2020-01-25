立委新秀討論度… 吳怡農排第三 第一名竟是他 18:012020/01/25 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （合成圖／摘自陳柏惟、吳怡農、李正皓臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選，不少新秀立委參選人表現都相當亮眼，像是「雙帥對決」的吳怡農，或是本土派的3Q哥陳柏惟，也有美女牌，像是賴品妤、高嘉瑜，都獲得高度關注。 根據《網路溫度計》新秀候選人的網路口碑調查，分析網友討論、新聞報導文章數，聲量越高，表示能見度越高。截至1月22日，網路聲量第一名竟是「3Q哥」陳柏惟，擁有近20萬筆聲量，李正皓則排名第二，網路聲量15萬，第三名是吳怡農，網路聲量14萬。 高嘉瑜、賴品妤排名第四、第五，接著依序為高鈺婷、蔡宜芳、林佳新、洪孟楷、陳麗娜。 (中時電子報) #吳怡農 #立委 #陳柏惟 #3Q哥 #高嘉瑜 #賴品妤 #李正皓 也許您會感興趣 推薦閱讀 3Q、吳怡農發春聯人氣爆棚 民眾竟哭了 08:132020/01/19 政治 雙帥不息戰？蔣萬安市場謝票 尬吳怡農粉絲 11:562020/01/19 政治 大選後 這3人粉絲爆增 18:202020/01/19 政治 蔣萬安、吳怡農誰帥？網友神比喻 歪樓喊：喜歡3Q 09:462020/01/20 政治 佳冬青農堂兄弟殺出「傳統重圍」 分獲全國蓮霧新秀組冠亞軍 17:402020/01/20 生活 年輕鋼琴新秀江佳蓁 德國舞台大放異彩 13:422020/01/21 社會 勇敢樂團獨缺吳怡農 呱吉：他累了回家餵狗 17:302020/01/21 政治 農婦衝了！命理師揭吳怡農「感情落點關鍵時間」：跡象非常明顯 12:002020/01/22 娛樂 陳明文登記角逐黨團總召 柯建銘：過年後再協調 19:362020/01/22 政治 吳怡農落選後 命理師曝光他「權勢命格」 00:032020/01/23 娛樂 政治熱門新聞 大推韓國瑜紅包袋 綠營里長：蔡英文的很... - 政治 南鯤鯓國運下下籤 苦苓這樣解讀 - 政治 蔡蘇禁止出口口罩 他：國際宣傳戰 沒看過那麼笨的政客 - 政治 國民黨總統大選大敗 謝龍介：九合一埋敗因 - 政治 政治人物討論度 韓國瑜、蔡英文差距驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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