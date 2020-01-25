美國中餐館的數量近年來顯著下降，不過並不是因為中餐已經不再吸引美國人，而是因為移民第二代的生活改善，他們有能力取得收入更高、更穩定的工作，因此沒有意願接手家業，多數中餐廳老闆也對這樣的結果感到開心。

《紐約時報》（New York Times）報導，根據餐館評價網站Yelp的數據，美國前20大城市中餐館數量連年下降，5年前，中餐館平均占這些城市所有餐館數量的7.3%，現在已降至6.5%，換句話說，5年來這些城市增加了1.5萬多家餐廳的同時，中餐館卻減少了約1,200家，其中也包括舊金山唐人街，中餐館數量比例從10%降至8.8%。

但是這並不代表中菜已不再吸引人，因為Yelp上的中餐館平均瀏覽量及平均分數都沒有下降。

美國中餐館出現關閉潮，除了餐飲業競爭激烈、房租上漲等因素，最主要的原因在於第二代華人移民經濟流動性改善了，作家珍妮佛•8•李（Jennifer 8. Lee）表示，「中餐館關門趨勢反映的是一段成功故事」，因為移民到美國落腳後開餐廳，為的就是希望後代不用跟著做餐飲業，她說這些人來美國不是為了當廚師，「他們是移民，烹飪只是他們謀生的方法。」

華人移民第二代現在多不倚靠餐飲業維生，另一名哥倫比亞大學社會學教授珍妮佛•李（Jennifer Lee）說，他們的目標也不是繼承父業，如果移民第二代成為企業家，他們往往鑽研的也是技術或顧問行業，而非餐飲或美甲沙龍等工作。

在紐約經營中餐館Eng's的薛老闆就是典型移民第一代，文化大革命期間，他於1968年從大陸廣州翻山越嶺、游泳到香港，之後移民美國，他40多年前買下Eng's經營權，每周7天、每天12小時在廚房做飯，他的三個女兒在美國出生、長大、受高等教育，現在做著高薪工作，沒有意願接下家族餐廳。

薛老闆和薛太太已年屆70，他們正在考慮退休、尋覓接班人，儘管目前尚未找到適當人選，但薛老闆對自己的成就非常自豪，也為女兒們感到驕傲，因為她們在美國出生、是受過教育的專業人士、同時熱愛自己的工作，他說，「我希望她們的生活比我好」，「過上好的生活，她們做到了。」

(中時電子報)