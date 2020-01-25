過年時節，家族團聚是一年之中最難得的時光，家中成員從各地返鄉，親戚齊聚一堂備感溫馨，但因為久未見面，顧及禮數之餘，若懂得運用 Google 助理或是蘋果Siri的智慧功能，不但可以巧妙製造話題，還能增添年味，討長輩歡心、跟同輩、小朋友玩得更開心。

第一招：拜年不尷尬 讓Google 助理陪你溜吉祥話

過年團聚時刻第一步就是要和長輩、親友互道恭喜、說些吉祥話，活絡年節氣氛。但平時沒研究，想和長輩拜年卻又擔心尷尬或失禮嗎？快派出賀歲好幫手 Google 助理，陪你一起嘴甜拜好年！

Google 助理賀歲 增添春節吉祥喜氣。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

第二招：「請你唱新年歌」舞龍舞獅、敲鑼打鼓通通來

每年都覺得年味不夠，好像跟平常連假沒甚麼不同，這時候就別再放流行音樂排行榜了，請 Google 助理唱新年歌，就是要有舞龍舞獅、敲鑼打鼓、鞭炮聲才顯得年味十足啊，如果 Google 助理還不夠，還可以使用 Nest Mini 智慧音箱開啟 YouTube Music播放過年歌單。

Google 唱新年歌可直接播放音樂。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

第三招：變身過年知識王 Google 助理幫你解答各種過年習俗由來

台灣過年每天都有各種不同的習俗，親友團聚時若聊到習俗話題或是小朋友問你時，不管是為什麼初一要搶頭香、初五是開工日，還是元宵節要放天燈，靠 Google 助理還是可以接下這個話題！或是透過「過年冷知識」也會告訴你各種過年資訊喔！

詢問Google 助理各種過年習俗由來與冷知識。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

第四招：說笑話、猜謎語 Google 助理隨時增添過年樂趣

阿公阿嬤如果不會太難的遊戲怎麼辦？只要開口問問Google 助理，圍爐後的餘興節目就可以是講笑話或是猜謎大賽時間，就讓家庭氣氛升溫，讓長輩、小朋友都能笑得開心、玩得盡興！

不論是說笑話猜謎語，都能透過 Google 助理和家人同樂。(Google提供／黃慧雯台北傳真)

如果你是Android手機用戶，請出Google助理可以辦到不少事，如果你是iPhone用戶當然也不遑多讓，Siri今年又學會那些招數？Siri原本就已經可以幫你打電話、念訊息，也可以請它幫你播Apple Music的音樂，或是問Siri正在聽的是哪一首歌？也可以問他數學題、運動比賽的結果與比數，當然新年期間，你還可以問它「春節怎麼回答親戚們的問題」、「幫我念一個鼠年繞口令」，也可以問問Siri新年快樂，看看會觸發哪個新年彩蛋。

詢問Siri新年相關問題。(iPhone截圖)

金鼠年來到，趁著過年期間跟Google助理或是Siri學一下吉祥話，練練自己的臨場反應，把過年氣氛搞得濃濃的吧！

(中時電子報)