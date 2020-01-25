2020上半年就有不少優質韓劇可追，粉絲期待已久的男神也強勢回歸，包括去年剛退伍的李敏鎬、金秀賢、玉澤演，還有在戲劇圈表現亮眼的朴敘俊、丁海寅、朴敏英全新力作，更少不了重量級演員李秉憲、金泰希的演技之作，快來看看有哪些值得期待的韓劇吧。

《Hi Bye，Mama》是金泰希時隔5年再次回歸力作。(圖／翻攝自韓網)

《Hi Bye，Mama》

《Hi Bye，Mama》是韓國第一美女金泰希時隔5年再次回歸力作，搭檔李奎炯，描述意外去世的金泰希，為了得到重新回到人世間機會，需接受49天的轉生審判，雖然聽起來是悲傷的故事，但預告中金泰希如同守護天使的出現在女兒身邊，猛刷存在感，畫面溫馨逗趣，是部奇幻又兼感動人心的戲劇，預計2月接檔《愛的迫降》。

《The Game：向著零點》是玉澤演退伍後的第一個作品。(圖／翻攝自韓網)

《The Game：向著零點》

身為男團2PM成員的玉澤演，在戲劇也有出色表現，《The Game：向著零點》是他退伍後的第一個作品，搭檔李沇熹，劇情講述具有預知死亡能力的超能力者與重案組刑警，攜手追查連續殺人案的故事，已於1月22日播出。

改編超人氣網漫的《梨泰院Class》，由朴敘俊、金多美、權娜拉主演。(圖／翻攝自韓網)

《梨泰院Class》

改編超人氣網漫的《梨泰院Class》，由朴敘俊、金多美、權娜拉主演，劇情講述朴敘俊父親意外去世，因涉及餐飲業高層和他的兒子，為了展開新生活，他在梨泰院開了一家小酒館，並找尋能揭開父親死亡真相的證據，是一段功成名就的勵志故事，將於1月31日首播。

朴敏英搭檔徐康俊演出《天氣好的話，我去找你》。(圖／翻攝自韓網)

《天氣好的話，我去找你》

因演出《金祕書為何那樣》、《她的私生活》等夯劇累積高人氣的朴敏英，搭檔「國民年下男」徐康俊演出《天氣好的話，我去找你》，改編自同名小說，以一間鄉下小書店為背景，講述因厭倦首爾生活的朴敏英，遇到經營書店的徐康俊 ，展開一段溫馨治癒的浪漫故事，兩人的高顏值組合，同樣受到關注，將於2月24日首播。

丁海寅這次和年紀比她小的蔡秀彬合作《一半的一半》。(圖／翻攝自韓網)

《一半的一半》

過去多在劇中談姐弟戀的男神丁海寅，這次和年紀比她小的蔡秀彬合作《一半的一半》，是部關於人工智慧程式設計師和古典音樂錄音師的浪漫愛情故事，從堅信只要能佔據他人內心一小塊空間就能滿足的男人視角出發，描述獨自一人該如何去愛、克服困難的故事，預計3月播出。

《Hyena》由因《與神同行》、《Signal》再創事業高峰的朱智勛和金憓秀主演。(圖／翻攝自韓網)

《Hyena》

由因《與神同行》、《Signal》再創事業高峰的朱智勛和金憓秀主演的《Hyena》，實力派組合被預測能包辦電視劇獎項，講述代理上流階層案件的律師們，明爭暗鬥的故事，劇情圍繞以法律作為手段賴以生存的律師們，朱智勛飾演天之驕子的法律翹楚，個性自信傲慢，而時隔4年再回歸小螢幕的金憓秀，則扮演為了賺錢不計任何方法、手段的底層律師，兩人會擦出怎樣的火花，令人期待。

「國民初戀」秀智+「國民男友」南柱赫，高顏值引關注。(圖／翻攝自韓網)

《Sandbox》

「國民初戀」秀智+「國民男友」南柱赫，還有《聽見你的聲音》、《皮諾丘》的編劇朴惠蓮所打造，《來自星星的你》、《德魯納酒店》導演吳忠煥執導的《Sandbox》，超高顏值組合和超強編劇，開拍前就已成為火熱話題，描述夢想成為賈伯斯而投入創業的女人，和理工宅男間的故事，兩人會擦出怎樣的火花，讓外界相當期待。

《Here》集結實力派演員李秉憲、韓志旼、申敏兒、南柱赫、裴晟佑共同主演。(圖／翻攝自韓網)

《Here》

由實力派演員李秉憲、韓志旼、申敏兒、南柱赫、裴晟佑共同主演的《Here》，光卡司就是收視保證，加上由《沒關係是愛情啊》、《Live》知名編劇盧熙京打造，雖然各角色設定和劇情都還未公布，但已讓劇迷相當期待，聚焦於國際非營利組織的救援與志工活動所衍伸出的故事，預計上半年播出。

男神李敏鎬退伍後重磅回歸，搭檔「鬼怪新娘」金高銀，加上王牌編劇金恩淑，被視為是2020年最受矚目的韓劇。(圖／翻攝自韓網)

《The King：永遠的君主》

《The King：永遠的君主》不僅是男神李敏鎬退伍後第一個作品，並搭檔「鬼怪新娘」金高銀，加上王牌編劇金恩淑，超強卡司被視為是2020 年最受矚目的韓劇，以「平行世界」為背景，神族在人間釋放了惡魔，而惡魔打開平行世界的大門，李敏鎬飾演想要關閉「次元之門」的大韓帝國皇帝，金高銀則一人分飾兩角，新穎組合和新鮮題材，是否能成爲下部「神劇」備受期待。

金秀賢退伍後力作，也是他時隔5年回歸小螢幕。(圖／翻攝自韓網)

《雖然是精神病但沒關係》

去年7月粉絲終於等到男神金秀賢退伍，而他時隔5年回歸小螢幕，也是退伍後的首部作品《雖然是精神病但沒關係》，預計在上半年播出，是部拒絕愛情的男人和不懂愛情的女人，超越生死去愛，尋找遺失靈魂的奇幻愛情劇，金秀賢退伍後，接連在《德魯納酒店》、《愛的迫降》客串，也讓大家更期待他的新戲，預計上半年播出。

(中時電子報)