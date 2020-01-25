2020大選創造出許多話題，其中台北市第三選區中山、北松山「雙帥對決」，民進黨推出的候選人吳怡農與國民黨人氣立委蔣萬安吸引了不少粉絲。然而，吳怡農最終雖輸給蔣萬安，但選後吳發送紅包袋，竟排隊長達300公尺，人氣紅不讓！對此，有網友直呼吳吸票能力太強了，有網友回文喊輸家能玩成這樣也算是很厲害！

吳怡農18日到謙和市場進行謝票，並發送限量400分小英春聯和200分小英紅包袋，現場排隊長達300公尺，現場湧進近千名「農夫農婦」。對此，吳怡農表示相當訝異與感動，不免擔心準備的春聯不夠多。

網友yor在PTT貼出吳怡農在民權西路站旁發春聯跟紅包的景象，並表示「台北市第一次見到這麼離譜的現象，沒看過其他綠營候選人有這麼多婆婆媽媽在排隊。民進黨台北市是不是找到新的培養人才了？看完他的人氣，我發覺他不適合選市議員，會害很多同黨的落選，他吸票能力太強了」。

網友則紛紛回應表示「輸家能玩成這樣也算是很厲害」、「被定位成綠營馬英九的概念不遠了」、「不過先敗總比後敗好，怡農這小哥後勢可期」、「你就知道藍軍的行銷有多爛了」、「他本身實力夠又可愛」、「外表加分，但是有實力又肯努力， 態度誠懇，是有理想才回台，人氣高不為過」、「選輸的比選贏的還有人氣」。

(中時電子報)