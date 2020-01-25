2020立委選舉，台北市第三選區（中山、北松山）是這次大選的一級戰區，蔣萬安和挑戰者吳怡農顏值高，以「雙帥對決」，創造出全國話題性，最終蔣萬安擊敗吳怡農，成功連任。有網友說蔣萬安掃街掃很勤，能贏也不算意外。網友在底下回文，卻意外因前總統馬英九而引發熱議。

蔣萬安19日在草埔市場辦發放春聯的謝票行程，吸引不少婆媽爭拍合照。蔣萬安發放「福鼠萬事安」的春聯給民眾，並表示從開票後，他就一直謝票，直到過完假後都會，且不只單純謝票，也會參加各種里民會報傾聽民意。

網友Homura在PTT發文指出，並貼出蔣萬安謝票的照片。他指出，這次蔣萬安真的掃街掃很勤，在中山區工作很有感，常常在各地看到他，存在感強烈，「能贏也不算意外」。

文章底下有許多人回應，「他選的超好吧！得票數成長不少，不受逆風影響」、「他很認真掃街啊」、「泛藍支持者對他的期許給不僅止於此」、「蔣萬安要是有韓一半兇就好了」、「他跟徐巧芯都是目前KMT內少數真正有實力挖中間票的」。此外，有網友將蔣萬安與馬英九相比，意外引發議論，並紛紛表示「欠缺爆發力 始終會差馬一截，但做到市長還是可以」、「蔣萬安有點像弱化版的小馬哥」、「他沒有馬英九陰險，這是確定的事情」。

(中時電子報)