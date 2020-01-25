2020年想要桃花兩得意，「神明代言人」沈嶸特地傳授《中時電子報》讀者獨門招桃花秘訣，幫自己提升桃花運！

沈嶸傳授「招桃花開運術」：

1.過年期間要擺放有喜氣的花卉，顏色要桃選紅色、粉紅色、橘色等帶有喜氣的顏色，切忌勿擺放白色的花卉，讓家中洋溢過年的喜氣就可以招來喜神，喜神若出現桃花就能開。

2.花朵在宇宙的密碼中就帶有吸引桃花的能量，家中除了擺放鮮花之外，也可以選擇花朵類型的擺設，像是用永生花代替鮮花，期限較鮮花長，可以擺放一年的時間，要選鮮豔漂亮的顏色，擺在餐桌、客廳及臥室這三個地方，招桃花的效果最好。

3.身上一定要配戴粉晶類型、粉色的寶石飾品，或是穿著紅色、粉紅色、桃紅色的衣服，都會讓你的桃花運大開。

4.記得要化開桃花運的妝容，沈嶸老師說有些女生桃花運不佳就是因為沒有打扮，臉太素就會顯現氣色不佳，化妝會帶動個人能量的氣色及氣場，建議打扮後多參加聯誼的活動認識新的對象，桃花就會開。

5.身上可以塗抹花香類的精油，沈嶸老師特別推薦三種香味：玫瑰、茉莉、依蘭，每天塗抹在腹部上，就能幫自己吸引好桃花。

6.也可以點花香味的線香，像是玫瑰、百合等，每天早上出門前點一支幫自己外出招來好桃花。

7.找有供奉月下老人的廟宇，請月下老人幫你牽紅線，找到好的緣分對象。

8.沈嶸特別叮囑切忌爭吵，尤其是去約會前絕對不能與人吵架，因為爭吵的氣場會停留在你身上，對感情有極大的殺傷力，爭吵是破壞桃花緣分的最大惡事，一定要修練自己的脾氣與耐性，與另一半在一起的時候要多包容及耐心，緣分才會越來越好。

(中時電子報)