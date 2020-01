為了不要浪費食物,美國政府提出新方案,建議學校在提供營養午餐餐點時可以有「更多彈性」,包括更多蔬菜選擇、調整水果份量等,專家認為這意味著學校可減少午餐蔬果量,並且可增加漢堡、披薩、薯條等選項讓學生選擇。

美國政府提出新方案,建議學校營養午餐可以有更多彈性,專家認為將讓學校減少午餐蔬果量,增加漢堡、披薩、薯條等油炸食物。

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、德國之聲報導,美國農業部17日頒布2項提案,建議學校在供應學生營養午餐時,餐點能有「更多彈性」,農業部的新聞稿指出,將會讓學校提供的餐點中有更多「蔬菜選擇」、「客製化的餐點」、以及「調整水果份量」,當中馬鈴薯以及炸薯條也可以算是蔬菜,學生也能夠從菜單中自由選擇餐點。

美國農業部長帕度(Sonny Perdue)表示,調整學校午餐菜單建議是為了因應長久以來學校機構存在的浪費食物問題,他說不斷從學校方面聽到浪費太多食物,因此餐點需要有更多彈性,為學生提供他們「喜歡吃」而且「又營養」的食品。

不過報導引述《華盛頓郵報》(The Washington Post)採訪美國非營利健康機構「公共利益科學中心」(Center for Science in the Public Interest)副主任史瓦茲(Colin Schwartz)指出,新方案會讓學校營養午餐的指導方針出現大漏洞,意味著學校能夠減少蔬果供應量,並且販售具有高熱量、高鹽、高飽和脂肪的食物,例如披薩、漢堡及炸薯條。

為了避免浪費蔬菜,帕度認為油炸是一種解決辦法,他說,今後可以提供油炸蔬菜。

美國農業部改變校園餐點營養方針,令人聯想到酷愛素食的美國總統川普,去年1月,因應政府關門,川普大陣仗在白宮擺了一桌「漢堡宴」,招待全美大學體育聯盟美式足球冠軍賽分區(FCS)第一級別冠軍隊伍-北達科他州立大學野牛隊(North Dakota State Bison),桌上除了滿滿的溫蒂漢堡、漢堡王及麥當勞,還有薯條及達美樂披薩。

全美目前有3,000萬學生每天食用學校餐點。

(中時電子報)