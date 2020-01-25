曾神準預言「台灣第一名模」林志玲會在2019年閃嫁如意郎君的「通靈大師」江嘉葉，平日時常幫政商名流甚至演藝圈藝人解決問題，她日前更向《中時電子報》透露某立委的妻子特地來找她，一進來就跪在門口哭，要江嘉葉一定要救她，細問之下，才得知原來現任立委在外頭有女人！

江嘉葉回憶當時情景，稱這位立委夫人哭著說丈夫在外頭有女人，要江嘉葉一定要救救她。她淚訴原本與老公感情不錯，但老公不知從何時開始，突然對她很冷漠，打電話還怕她聽到，講話偷偷摸摸、特別小聲，令她忍不住質問丈夫是否變心了？但丈夫就死不承認，還要她別胡思亂想。

後來立委夫人才發現原來丈夫外遇的對象竟是法會上的師姐，還是個結婚的！難怪丈夫與師姐特別有話說，眼神交流曖昧，反觀自己卻是慘遭丈夫拒絕行房。而江嘉葉以通靈觀立委與師姐的照片，也看到兩人有紅線心心相印，向立委夫人坦言「他們有在一起」。

立委夫人聽完更是哭成淚人兒，希望丈夫的身心都能回到她身邊，因此江嘉葉也幫她舉行一場斬桃花儀式。說也奇怪，儀式舉行完約莫2個多月，立委夫人特地上門感謝，表示老公外出機會不僅比較少了，也不會再無故消失，夫婦感情也逐漸好轉。

至於這位外遇立委究竟是何人？江嘉葉口風相當緊，僅透露對方是好幾任的立委，今年也有成功連任，外表風度翩翩，熱心熱誠，愛家形象深植人心，一點都看不出是個偷吃渣男！

(中時電子報)