美國總統川普22日在達沃斯世界經濟論壇中表示，要不是因為聯準會（Fed）升息速度太快，美國經濟成長率應該可達到4%，道瓊指數則會比現在高出1萬點。

川普出席達沃斯世界經濟論壇時表示，美國經濟力相當強盛，且剛與大陸簽署第一階段的貿易協議，不過他再次點名聯準會（Fed）扯後腿，直指政策利率過高。

CNBC報導，川普表示，美國企業今年發生了幾起事件，像是波音737 MAX危機以及通用汽車罷工等，都對經濟造成了衝擊。他認為這些事件的發生加上聯準會2018年的4次升息，限制了美股上漲空間。

川普說，假如Fed沒有大幅升息，美國經濟成長率將會接近4%，道瓊指數可能再上漲5千至1萬點，但當他們決定升息，這個希望就破滅了。

川普這個觀點也呼應了白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）21日的發言。庫德洛表示，美國經濟成長率由1.5%成長至2%，若不是因為聯準會緊縮政策，GDP成長率則可增至4%。

(中時電子報)