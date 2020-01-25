去年台股加權指數創下29年新高，攻上12000點的大關，雖然國際間紛紛擾擾，尤其是川普輪流對各國放話或開戰，是全球最不穩定的危險因子。其中砲火最猛烈就是近兩年的川習貿易戰，去年底兩國終於從劍拔弩張進入第一階段協議，稍稍和緩也讓大家過年期間不必這麼提心吊膽。

2019年影響台股走勢的兩大關鍵點

圖文/阿格力提供

回顧2019年的台股走勢，其實大盤漲了整整一年，加權指數則創29年以來的新高，並一舉突破12000點的大關，最主要的關鍵因素就是「中美貿易戰和談」。觀察2018年底及2019年上半年走勢，其實能發現中美貿易戰均持續影響台股，這也是台股封關無法一舉突破12682點的主因，若撇除「川習惡鬥」的肥皂戲碼，大盤有極高可能突破歷史高點。針對去年底台股創新高的主因，阿格力認為有兩個重要事件，成為影響台股走勢的關鍵點：

✍適逢總統大選年：2019年適逢選舉將近，每個執政黨肯定不會讓股市太綠，一定會用盡洪荒之力讓大盤長紅，甚至可能動用四大基金、八大官股護盤，否則只要選情不佳造成政黨輪替就變執政黨臉綠了。

✍台積電大爆發：台積電（2330）從年初就不斷被各大法人機構拉抬目標價，甚至出現「一天秒填息」的狀況，到了下半年熱錢更是前仆後繼的湧入。加上台積電佔台股權重高達23.57%，在一路勢如破竹漲到300多元之後，也順理成章帶動了台股整體指數及走勢。回到基本面來看，主要就是因為全球對於奈米的需求越來越強，過去半導體奈米的需求從10奈米以上到7奈米，甚至到2020年的5奈米。而台積電就是全球主要出產者，市場上幾乎可以說是沒有對手，公司也從過去各大品牌的「代工廠」，到今日成為揚威世界的「代工品牌」。

大盤一直漲，類股卻沒漲？

大盤受到台積電漲而跟著一路長紅，結果不少類股不僅沒漲還下跌，也紛紛造成許多投資人無感，認為這次萬點是虛胖的萬點。其實沒上漲的類股或許是個機會點，以阿格力自己投資方式為例，主要運用生活選股法挖掘出日常生活中的績優股，其實篩選出來的生活股就是跟大盤比較無直接關係的類股。舉去年阿格力就在提倡的食品類股為範例，當時食品類股尚在合理本益比區間，其實非常值得大家去關注。果不其然在中美貿易戰烽火連天之際，食品股果然逆勢大漲。

阿格力也要特別強調一個觀點：遇到危機不是只有危機而已，如何化危機為轉機，並作出應變的策略，才是真正的時機。真正的價值投資者明白投資永遠沒有最好的時機，只有當下最適合的方法，以食品類股來說，為何去年中美貿易戰的時候還能逆勢上漲？主因是食品業以內需為主，遇到國際動盪或危機對食品相關類股的影響非常低，畢竟你不會因為中美貿易戰就不吃飯吧？

食品類股也與我們的生活習習相關，例如便當越來越貴而薪水卻沒漲，但食品一直漲也不能不吃飯。統計台灣近十年來的食品物價指數，總上漲幅度將近26%。從這個趨勢就可以知道投資人應該多注意食品類股，特別是在大盤動盪或不好時，都應該關注這些內需型的股票。舉例來說，主要販售飼料、雞肉、雞蛋的大成（1210），連續配發股利32年不間斷。國內沙拉油龍頭大統益（1232），其實也是27年配發股利不間斷。因此投資食品股的好處，除具備不怕大盤反轉的抗跌性外，萬一股價沒漲也能領股利，股利如能連續10年、20年、30年不間斷配發，才有長期投資的複利效果。

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(中時電子報)