高公局預估，初一南向交通量可達68百萬車公里，為平日的1.6倍。(圖/高公局提供)

春節連假國道收費措施。(圖/高公局提供)

今(25)大年初一是春節連假第3天，氣象局預估當日天氣不錯，初二就會開始變天，因此民眾不妨把握時間走春拜年或出遊。高公局預估25日國道總延車公里為122百萬車公里，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日的1.6倍，7-12時國5採取南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。高公局建議民眾，初一至初三南向多利用下午13時後時段，初三至初五北向多利用上午10時前時段，以免塞在車陣中。

預判25日壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間、國5南下南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局呼籲，民眾多加利用公共運輸，如要自行開車上路可透過高速公路1968App 查詢即時路況，事先蒐集好各項國道資訊，妥為安排行程，國道交通有賴國人多加遵循疏導措施與配合分流原則：「南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」請多加利用台61免費快速公路。

春節連假國道交通疏導措施。(圖/高公局提供)

(中時電子報)